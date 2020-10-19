Об этом сообщили в издательстве Vivat.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал Вахтанга Кипиани – автора книги “Дело Василия Стуса” и издательство “Виват” убрать из текста упоминания имени главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука.
“Книгу Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и в остальных дистрибьюторов”, – говорится в сообщении.
Пока запрет суда не вступил в силу, издательство допечатает и выпустит в продажу новый тираж книги об одном из самых известных представителей украинского диссидентского движения.
“Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право”, – заявили в издательстве.
По предварительным оценкам, новая партия книг появится в продаже 2 ноября. Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat или лично у автора Вахтанга Кипиани.
Напомним, в сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, потому что некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.
- Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
- Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.
- Также Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы из-за новости про фильм о Василие Стусе.
- 25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василии Стусе.
- На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.