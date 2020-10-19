После запрета суда на распространение книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса весь имеющийся тираж книги раскупили "за считанные минуты".

Об этом сообщили в издательстве Vivat.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал Вахтанга Кипиани – автора книги “Дело Василия Стуса” и издательство “Виват” убрать из текста упоминания имени главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктора Медведчука.

“Книгу Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и в остальных дистрибьюторов”, – говорится в сообщении.

Пока запрет суда не вступил в силу, издательство допечатает и выпустит в продажу новый тираж книги об одном из самых известных представителей украинского диссидентского движения.

“Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право”, – заявили в издательстве.

По предварительным оценкам, новая партия книг появится в продаже 2 ноября. Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat или лично у автора Вахтанга Кипиани.

Напомним, в сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, потому что некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.