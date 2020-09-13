Об этом свидетельствует страница электронных петиций на сайте Верховной Рады Украины.
Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинцев, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения – вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова.
“Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ППК “Вагнер” была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии на Донбассе в 14-15-м годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны”, – отмечается в петиции.
Родственники военных требуют справедливости и установления истины, а следственная комиссия Верховной Рады, по их мнению, в настоящее время является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.
Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему “слил” информацию, и таким образом сорвал задержания?
“Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией”, – также отмечают родные погибших военных.
“Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!”, – говорится в петиции.
Что известно о спецоперации по вагнеровцам?
В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.
Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.
Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.
Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.
24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.
Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.
Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.
Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.
В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.
- 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
- В тот же день нардеп фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Нестор Шуфрич выступил против создания в парламенте Временной следственной комиссии для расследования дела по вагнеровцам. Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис Зеленского.
- 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении председателя Офиса Зеленского Андрея Ермака относительно “слитой” операции по вагнеровцам.