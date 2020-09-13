Петиция родственников погибших на Донбассе военных, требуют создать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию дела "вагнеровцев", набрала за 6 дней необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствует страница электронных петиций на сайте Верховной Рады Украины.

Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинцев, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения – вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова.

“Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ППК “Вагнер” была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии на Донбассе в 14-15-м годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны”, – отмечается в петиции.

Родственники военных требуют справедливости и установления истины, а следственная комиссия Верховной Рады, по их мнению, в настоящее время является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему “слил” информацию, и таким образом сорвал задержания?

“Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией”, – также отмечают родные погибших военных.

“Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!”, – говорится в петиции.