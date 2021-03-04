Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

“На днях, как сообщили СМИ, бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу лишили охраны. Может, участники преступления мечтают, чтобы кто-то уничтожил главного свидетеля государственной измены? Я хорошо знаю послужной список этого офицера, хорошо знаю, что он сделал для Украина и чем напакостил ее врагам. Требую от Зеленского вернуть охрану Бурбе как от лица, наиболее заинтересованного в безопасности этого разведчика“, – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что “ЕС” требует создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию “вагнеровцев”.

“Президент должен дать указание “слугам” (нардепам от “Слуги народа”, – ред.) немедленно подать кандидатуры в эту комиссию, чтоб не возникало подозрения, что он покрывает кого-то из своего близкого окружения, или, не дай Бог, и самого себя”, – заявил Порошенко.

Политик добавил, что готов давать показания такой комиссии.

“Правда в том, что я в 2018 году дал санкцию на подготовку этой самой сложной в истории украинских спецслужб операции. Правда в том, что разведка во взаимодействии с западными партнерами ее блестяще подготовила, до мельчайших деталей. И горькая правда в том, что в последние часы перед арестом преступников информация об этом утекла к Российской Федерации из Офиса украинского президента. Летом 2020-го, когда меня там не было уже больше года, это случилось. И это уже прямая ответственность Владимира Зеленского”, – подытожил Порошенко.

(На видео – с 4:10)

Как известно, на днях в СМИ (издании “Цензор.НЕТ”) появилась информация, что бывшего главу ГУР Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату “вагнеровцев” в Беларуси, выселили из дома и убрали охрану. Кроме того, Бурбу лишили документов прикрытия.

По данным источников издания, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации.

Это произошло вскоре после того, как экс-глава ГУР Минобороны, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора, где полностью подтвердили факт измены и срыва спецоперации против террористов “Вагнера” после совещания в Офисе президента 24 июля.

Издание утверждало, что накануне выселения из дома и снятия охраны с Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского. Он предложил Бурбе должность посла Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с “вагнеровцами”, отказ от интервью и любого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым.

В противном случае – Бурба получил прямые угрозы – выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных производств. Бурба отказался от такой сделки.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.