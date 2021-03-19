Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции – Дарницкого районного суда Киева.

“Слава Украине! Мы выиграли дело”, – говорится в сообщении.

Кипиани также добавил, что адвокат Медведчука Игорь Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда.

Напомним, в сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Позже он подал в суд на Кипиани.

Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд в этом деле.

Но после судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:

на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;

на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;

на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;

на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;

на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;

на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.

Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги. Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”. Украинские пользователи Сети посмеялись над Медведчуком из-за иска. В его честь переименовали “эффект Стрейзанд”, в частности — в Википедии.

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендовало книгу Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса” к прочтению, а глава министерства Александр Ткаченко пообещал лично закупить часть тиража для национальных библиотек, пока скандальное дело о запрете книги находится в апелляции.

Позже стало известно, что в дополнительный тираж книги “Дело Василия Стуса” войдет решение Дарницкого райсуда Киева о ее запрете.