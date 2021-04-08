«Дело Василия Стуса»: суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч гривен в пользу издательства

Об этом 8 апреля сообщил адвокат писателя Вячеслав Якубенко.
“19 марта апелляционный суд на 99% удовлетворил апелляционные жалобы моего клиента Вахтанг Кипиани
и издательства, и снял запрет на распространение книги “Дело Василия Стуса”. Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тысяч гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции”, — сообщил адвокат, опубликовав копию соответствующего постановления.
Якубенко убежден, что Медведчук будет обжаловать такое решение суда.
Виктор Медведчук против “Дела Василия Стуса”
В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Позже он подал в суд на Кипиани.
Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд в этом деле.
Но после судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:
- на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;
- на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;
- на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;
- на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;
- на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;
- на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.
Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги. Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”. Украинские пользователи Сети посмеялись над Медведчуком из-за иска. В его честь переименовали “эффект Стрейзанд”, в частности — в Википедии.
Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендовало книгу Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса” к прочтению, а глава министерства Александр Ткаченко пообещал лично закупить часть тиража для национальных библиотек, пока скандальное дело о запрете книги находится в апелляции.
Позже стало известно, что в дополнительный тираж книги “Дело Василия Стуса” войдет решение Дарницкого райсуда Киева о ее запрете.
19 марта Кипиани выиграл суд против Медведчука касательно запрета книги.
- Отметим, что из-за новости о фильме о Василии Стусе Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы.
- 25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение этого дела по иску. На продленном предыдущем заседании судом по новым доказательствами, представленными представителем истца, были утверждены новые ответчики — владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению.