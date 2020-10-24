Об этом сообщил автор книги Вахтанг Кипиани на своей Facebook-странице.
“Великолепная утренняя новость. “Дело Василия Стуса” выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева”, – отметил Кипиани.
Генеральный директор издательства “Vivat” Юлия Орлова отметила, что 80% книги состоит из архивных документов, которые трудно воспринимаются на слух. Для реализации аудиоверсии книгу специально адаптируют.
Однако Орлова пообещала, что все важнейшие данные из книги будет озвучено. Эксперты уже начали работу над аудиоверсией.
- Из-за новости о фильме о Василии Стусе Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы.
- 25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Медведчука по интернет-издание #Буквы.
- На продленном предыдущем заседании судом по новым доказательствами, представленными представителем истца, были утверждены новые ответчики — владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, из-за чего суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.