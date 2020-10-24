Книга "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани выйдет в аудиоформате. Ее озвучит известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Об этом сообщил автор книги Вахтанг Кипиани на своей Facebook-странице.

“Великолепная утренняя новость. “Дело Василия Стуса” выйдет в аудиоверсии. Стус будет звучать голосом моего замечательного друга, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева”, – отметил Кипиани.

Генеральный директор издательства “Vivat” Юлия Орлова отметила, что 80% книги состоит из архивных документов, которые трудно воспринимаются на слух. Для реализации аудиоверсии книгу специально адаптируют.

Однако Орлова пообещала, что все важнейшие данные из книги будет озвучено. Эксперты уже начали работу над аудиоверсией.