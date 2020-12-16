Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делу о возможных злоупотреблениях представителей власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины (ФФУ).

Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

“Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины (в данный момент это Украинская ассоциация футбола, – ред.). В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец”, – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что провела совместное совещание с детективами Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры “с целью определения перспектив и в этом деле”.

“Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет”, – добавила Венедиктова.

Как известно, в июне 2018 года НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. Расследование детективы НАБУ начали после материалов в СМИ.

В частности, в мае 2018 года в сюжете “Наші гроші” речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных полей коммерческим заводом. В расследовании фигурировал глава ФФУ Андрей Павелко.

В июне 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) в рамках этого дела.