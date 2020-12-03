Об этом сообщает издание “Громадське“, ссылаясь на адвоката фигуранта Владимира Сергета.

Как известно, Павловского обвиняли в том, что он знал о том, что на активистку готовили нападение, однако скрывал это. В сентябре Павловский попросил суд принять его заявление о признании вины.

Также Павловский заключил сделку со следствием и дал показания против предполагаемых заказчика и организатора нападения — Владислава Мангера и Алексея Левина.

Уже 16 октября, после судебных заседаний в Киеве, Приморский райсуд Одессы вынес Павловскому приговор: два года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Однако после этого Павловский продолжил находиться под стражей как фигурант еще двух уголовных производств — о похищении авто и создании преступной организации, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки.

24 ноября истек срок его содержания под стражей, однако прокуратура не потребовала его продолжения. Таким образом Павловский оказался на свободе.

Офис генерального прокурора пока не комментировал причины отказа от продления срока содержания под стражей для Павловского.

Также на свободе теперь свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств.