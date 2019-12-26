Сегодня, 26 декабря, Апелляционный суд Киева планирует рассмотреть жалобу экс- "беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

Об этом пишет издание INSIDER, ссылаясь на собственные источники.

В частности, бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” намерены обжаловать свои меры пресечения.

Отмечается, что Святошинский суд Киева передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд Киева не позже 13 часов. Это свидетельствует о том, что рассматривать апелляцию готовятся сегодня.

В свою очередь, потерпевшие по делу сообщили, что хотят присутствовать на рассмотрении апелляции защиты и подадут такое ходатайство в Апелляционный суд.