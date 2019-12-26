Об этом пишет издание INSIDER, ссылаясь на собственные источники.
В частности, бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” намерены обжаловать свои меры пресечения.
Отмечается, что Святошинский суд Киева передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд Киева не позже 13 часов. Это свидетельствует о том, что рассматривать апелляцию готовятся сегодня.
В свою очередь, потерпевшие по делу сообщили, что хотят присутствовать на рассмотрении апелляции защиты и подадут такое ходатайство в Апелляционный суд.
- В августе текущего года при разгоне демонстрации в Москве журналисты заметили спецназовца Сергея Кусюка, который принимал участие в силовом разгоне студентов в самом начале Революции Достоинства.
- Ранее бывший командир спецподразделения внутренних войск “Омега” Анатолий Стрельченко дал в суде показания по делу о массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.