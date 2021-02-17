Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, касающийся процедуры заочного осуждения. Это нужно для расследования "дел Майдана".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2164 проголосовали 299 нардепов.

Согласно пояснительной записке, документ “разработан с целью обеспечения неотвратимости наказания лиц, которые совершили уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах либо на временно оккупированных территориях Украины”.

“До сих пор виновные в расстреле людей на Институтской не были осуждены… Большой общественный запрос на осуждение Януковича, Захарченко и других, то есть заказчиков и организаторов этих страшных преступлений, еще существует. Мы на него должны ответить”, – отметил, представляя документ, его инициатор, нардеп от “Слуги народа” Владлен Неклюдов.

Он уточнил, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Украины специальное досудебное расследование имеет привязку к объявлению лица в международный роспуске. Поэтому органы досудебного расследования зависят от того, выставит ли Интерпол “так называемую красную карточку”.

В случае принятия законопроекта в целом появится возможность заочного осуждения без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск по странам СНГ. Следовательно, можно будет заочно осудить виновных в расстрелах на Майдане, которые бежали из Украины.

Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Предполагается определить два основания для объявления розыска подозреваемого:

• если “местонахождение подозреваемого неизвестно”;

• если “подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины”.

Ходатайство о содержании под стражей можно будет рассматривать в отсутствие лица (при наличии постановления о его розыске). Размер залога при этом устанавливаться не будет.

Предлагается определить основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства:

• уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебного вызова следственного судьи, суда;

• вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, указанным выше.

Ряд нардепов (в частности от “Европейской Солидарности” и “Голоса”) при обсуждении документа заявляли о необходимости его доработки ко второму чтению: в частности, ограничить его действие только периодом Революции Достоинства. То есть разделить вопросы, касающиеся Майдана и привлечения к ответственности режима Януковича, от других вопросов, что к событиям 2013 – 2014 годов не имеют отношения.