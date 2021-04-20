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Справи Майдану: суд заочно арештував ексголову МВС Захарченка та його заступника

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час постачання гранат з Росії.

Вторник, 20 апреля 2021, 14:55

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

“Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рішення суду дає право обвинуваченню розпочати екстрадицію вказаних осіб. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

У прокуратурі зазначили, що постачання понад 13,4 тисячі гранат російського виробництва та безпідставне митне оформлення ввезених гранат і сплату МВС України понад 1 млн 177 тис. грн митних платежів експосадовці організували у січні 2014 [тоді посаду міністра внутрішніх справ обіймав Віталій Захарченко, а його заступником був Віктор Ратушняк].

“Вказані гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості їх застосування до людей. 18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула”, – додали в ОГПУ.

Довідка. Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ України з 2011 до 2014 року. Є підозрюваним у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану.

Відставка Захарченка з поста міністра внутрішніх справ та розслідування його діяльності були одними з головних вимог Євромайдану та опозиційних політичних партій.

З 26 лютого 2014 знаходиться в розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії.

Теги: Віталій Захарченко, арешт, справи Майдану

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