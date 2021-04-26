Справу Гладковського-молодшого передали до суду

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Гладковського підозрюють в отриманні 950 тис. грн хабаря за вплив на ухвалення рішення гендиректором компанії “Укрспецекспорт”.
“26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно особи, якій інкримінують одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором Державної компанії “Укрспецекспорт”. Йдеться про одного з восьми ймовірних учасників корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК “Укроборонпром” із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання”, – йдеться в повідомленні.
Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України (“Зловживання впливом”).
Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Із них дві особи засуджено, четверо — на лаві підсудних. Ще двоє залишаються підозрюваними.
Як повідомлялося раніше, 21 квітня НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук, вмотивувавши це тим, що він тричі не з’явився для отримання обвинувального акта у справі щодо зловживання впливом, пов’язаній з компанією “Оптимумспецдеталь” та держконцерном “Укроборонпром”.
Справа “Оптимумспецдеталь”
Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.
Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. З них дві особи засуджено, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.
В межах розслідування детективи встановили, що за час дії схеми за участі “Оптимумспецдеталь” держконцерну “Укроборонпром” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн. При цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.
Гладковський-молодший, за даними слідства, у 2015-2017 роках сприяв тому, аби “Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами “Укроборонпрому”.
За це, за версією НАБУ, Гладковський мав отримувати 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
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