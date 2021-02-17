Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Следствием установлено, что местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил в заложники 13 человек – водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов.
Отмечается, что в течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, совершил взрыв гранаты вблизи служебного автомобиля полиции и бросил еще одну гранату в сторону правоохранителей, посягая на их жизнь.
Мужчине инкриминируют обвинения по статьям ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 и ст. 348 УК Украины, в частности:
- захват и содержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;
- совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;
- принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;
- незаконное завладение транспортным средством;
- покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.
Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
- Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники.
- 1 августа луцкий террорист объявил голодовку.