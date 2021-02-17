Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по так называемому "луцкому террористу", который утром 21 июля захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с заложниками.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Следствием установлено, что местный житель, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, 21 июля 2020 года в центре Луцка захватил в заложники 13 человек – водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их 12 часов.

Отмечается, что в течение дня обвиняемый осуществлял выстрелы из имеющегося у него оружия, совершил взрыв гранаты вблизи служебного автомобиля полиции и бросил еще одну гранату в сторону правоохранителей, посягая на их жизнь.

Мужчине инкриминируют обвинения по статьям ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 и ст. 348 УК Украины, в частности:

захват и содержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;

совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;

принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;

незаконное завладение транспортным средством;

покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.