Дело в отношении сына Гладковского передали в суд

Об это сообщили в НАБУ.

“Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании” Укрспецэкспорт “. 28 декабря 2020 стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд “, – говорится в сообщении.

Личность подозреваемого не раскрывается. По данным агентства “Укринформ”, это – Игорь Гладковський, сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК Укроборонпром с использованием компании Оптимумспецдеталь.

В НАБУ сообщили, что это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют.

Расследование этого дела детективы НАБУ проводят с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили по НАБУ.

В НАБУ отмечают, что следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО “Оптимумспецдеталь”. Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установили, что за время действия схемы при участии ООО “Оптимумспецдеталь”, ДК “Укроборонпрома” поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 – налог на добавленную стоимость, 23,57 – налог на прибыль.