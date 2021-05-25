Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора передали до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Олександра Тупицького – відстороненого від посади голови Конституційного суду.

Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора та ДБР.

Обвинувальний акт щодо Тупицького скеровано до Подільського районного суду Києва.

За версією слідства, в жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Туписький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного суду України, “підкупив свідка у кримінальному провадженні”.

Свідок “мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова, – ред.), який перебував у статусі підозрюваного”, а зараз “розшукується правоохоронними органами”.

Йдеться про показання у кримінальному провадженні про протиправне заволодіння майновими активами ЗАТ “Зуївський енергомеханічний завод” (знаходиться у місті Зугресі Донецької області).

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках “надавав неправдиві покази” у цій справі.

Олександру Тупицькому інкримінують:

• завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України);

• підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Так, за ч.2 статті 384 ККУ (“Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу”) передбачено покарання у вигляді: виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

За статтею 386 КК України (“Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку”) передбачено покарання у вигляді: штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців.

Згідно з даними на сайті КСУ, Тупицький з 15 березня 2018 року займав посаду заступника голови Конституційного суду. А 17 вересня 2019 року його було обрано головою КСУ.

Що відомо про відсторонення та звільнення Тупицького

Після гучного рішення Конституційного суду у жовтні минулого року щодо обмеження повноважень НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Володимир Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.

Спочатку Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише поверталося попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачався розпуск КСУ.

У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від ухвалення законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.

На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ. Однак він зазначав, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.

24 грудня Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

27 березня Володимир Зеленський скасував указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Глава держави заявив, що Тупицький “може відправлятися на заслужений відпочинок”.