Уголовное дело по обвинению активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении Сергея Щербича, которую уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука”, – говорится в сообщении.

Уже определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

“Вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, – информируют в суде.

Сразу после назначения адвокаты “Миллер, юридическая компания” подали ходатайство об отмене меры пресечения Стерненко и Демчуку.

“Апелляционная жалоба от адвокатов поступила в суд 29 марта и в этот же день разделена на указанных судей. Теперь у председательствующей есть три дня для того, чтобы проверить ее на соответствие требованиям уголовного процессуального кодекса (ст. 398 УПК). После этого судьи должны принять решение об открытии апелляционного производства. По закону, сделать это должны до завтра – 31 марта 2021 “, – отмечают в компании.

Кроме того, 30 апреля адвокаты подали ходатайство об отмене мер обоим осужденным. В соответствии с законодательством ходатайство рассмотрят в течение 10 дней с момента открытия апелляционного производства.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань; Гаджимурадов Давид.



24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест.