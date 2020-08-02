Об этом сообщил член Наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко в Facebook.

Он уточнил, что уже второй день находится в коммуникации с и.о. председателя правления. Говорит, что направит обращение, чтобы “Укрзализныця” инициировала служебную проверку действий проводников и начальника поезда.

По информации Лещенко, сейчас операционное управление “Укрзализныци” изучает вопрос, с юридической точки зрения эта ситуация подпадает под определение “несчастного случая”, который покрывает страхование, или это должно трактоваться как “умышленные действия”.

“Исполнительные органы управления “Укрзализныци” в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай”, – добавил он.

Член Наблюдательного совета также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году. Добавляет, что восстановление этого подразделения – это компетенция не “Укрзализныци”, а народных депутатов.

“О нынешней ситуации, то “Укрзализныця” как никто другой заинтересована в безопасности пассажиров, сохранении хорошей репутации компании и улучшении сервиса перевозок несмотря на установленный правительством тариф, который делает такие перевозки убыточными, без надлежащей компенсации бюджетом этих убытков”, – заверил Лещенко.

Он уточнил, что “Укрзализныця” длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах, чтобы те обеспечивали общественный порядок.

“Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах “Укрзализныци” это дополнительные 250 млн гривен в год – напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок”, – пояснил он.

В то же время добавляет, что пассажиры в год платят около 2 миллиардов гривен НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе, в поездах – силами Нацполиции.