Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Работники, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев – Мариуполь и избил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений”, – говорится в сообщении.
В ходе оперативного служебного расследования инцидента было установлено, что на станции “Пятихатки-Стыковые”, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи.
Проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.
В связи с этим с должностей уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.
Также всех проводников дополнительно проинструктировали, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
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