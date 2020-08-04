В "Укрзализныце" заявили, что уволят ряд работников, из-за халатности которых человек проник в поезд "Мариуполь - Киев", избил пассажирку и попытался изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Работники, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев – Мариуполь и избил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений”, – говорится в сообщении.

В ходе оперативного служебного расследования инцидента было установлено, что на станции “Пятихатки-Стыковые”, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи.

Проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

В связи с этим с должностей уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Также всех проводников дополнительно проинструктировали, чтобы не допустить такой ​​ситуации в будущем.