В Международном энергетическом агентстве считают, что спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года из-за китайского атипичного коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

“Международное энергетическое агентство сообщило в понедельник, что в худшем случае – если коронавирус продолжит распространяться по всему миру и потребность Китая в нефти остается подавленной – мировой спрос на нефть может упасть на целых 730 000 баррелей в день в 2020 году”, – говорится в материале.

При этом в парижском агентстве, отслеживающем энергетические рынки наиболее развитых мировых стран, заявляют, что если в Китае ухудшится ситуация во втором квартале, то спрос на нефть может упасть до 90 000 баррелей в день.

“Хотя ситуация остается нестабильной, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть упадет в 2020 году – первое снижение за весь год за более чем десятилетие – из-за глубокого сокращения в Китае, на долю которого приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть в 2019, и серьезные сбои в путешествиях и торговле”, – утверждают в энергетическом агентстве.



Также в МЭА считают, что “снижение транспортной, промышленной и коммерческой активности” подчеркивает падение мирового спроса на нефть по сравнению с таким же кварталом прошлого года.

“Ближайшие перспективы рынка нефти в конечном итоге будут зависеть от того, насколько быстро правительства предпримут меры по сдерживанию вспышки коронавируса, насколько успешны их усилия и какое долгосрочное влияние глобальный кризис здравоохранения оказывает на экономическую активность”, – сказано в отчете.