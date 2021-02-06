В данный момент вопрос упрощения визового режима между Украиной и США решить невозможно, и о "безвизе" речь не идет.

Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавние переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава украинского МИД отметил, что нужно ставить “реалистичные цели”.

“Я честно вам скажу, сейчас этот вопрос (упрощение визового режима, – ред.) нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели”, – подчеркнул Кулеба

“Поэтому сейчас о “безвизе” с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно”, – добавил министр.

(На видео – с 5:10)