Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавние переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава украинского МИД отметил, что нужно ставить “реалистичные цели”.
“Я честно вам скажу, сейчас этот вопрос (упрощение визового режима, – ред.) нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели”, – подчеркнул Кулеба
“Поэтому сейчас о “безвизе” с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно”, – добавил министр.
(На видео – с 5:10)
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине экономическую и военную помощь.