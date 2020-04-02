Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2020 в 19:01

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Спустя 4 дня Офис Зеленского отреагировал на скандал с «пленками Ермака»

Спустя 4 дня после скандала Офис Президента Украины отреагировал на видео, на котором якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — "торгует" госдолжностями и обсуждает кандидатов.

Четверг, 2 апреля 2020, 19:31

Об этом сообщается в Telegram-канале ОП.

“Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или Парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда  решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались”, – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что все изложенные факты должны быть тщательно проверены – так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения.

“Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, который выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР – по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон без официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное”, – подчеркнули в Офисе Президента.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.

  • В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.
Теги: Андрій Єрмак, Гео Лерос, Денис Ермак, Офис Президента, Андрей Ермак, Пленки Ермака

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