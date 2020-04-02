Спустя 4 дня Офис Зеленского отреагировал на скандал с «пленками Ермака»

Спустя 4 дня после скандала Офис Президента Украины отреагировал на видео, на котором якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — "торгует" госдолжностями и обсуждает кандидатов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОП.

“Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или Парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались”, – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что все изложенные факты должны быть тщательно проверены – так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения.

“Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, который выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР – по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон без официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное”, – подчеркнули в Офисе Президента.