Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого российские силовики задержали в 2016 году, вернулся в Киев.

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

“У меня опять хорошие новости. Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудил, в Киеве”, — написала она

Омбудсмен также сообщила, что незаконное содержание в местах несвободы сильно сказалось на здоровье украинца.

“Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Алексею”, — отметила Денисова.

Алексей Стогний был задержан в оккупационными “властями” в Крыму в 2016 году вместе с Глебом Шаблием якобы за диверсионную деятельность. Стогнию инкриминировали незаконное ношение оружие и изготовление оружия и боеприпасов. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии летом 2017 года.