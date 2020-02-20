Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.
“У меня опять хорошие новости. Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудил, в Киеве”, — написала она
Омбудсмен также сообщила, что незаконное содержание в местах несвободы сильно сказалось на здоровье украинца.
“Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Алексею”, — отметила Денисова.
Алексей Стогний был задержан в оккупационными “властями” в Крыму в 2016 году вместе с Глебом Шаблием якобы за диверсионную деятельность. Стогнию инкриминировали незаконное ношение оружие и изготовление оружия и боеприпасов. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии летом 2017 года.
- 19 февраля в Киев прибыл незаконно осужденный в аннексированном Крыму украинский журналист Николай Семена.
- Накануне в незаконно аннексированном Крыму российские силовики задержали подростков, которые якобы занимались подготовкой теракта в учебных заведениях.