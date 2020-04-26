Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что поезд, который, вероятно, принадлежит северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, был обнаружен на этой неделе в курортном городе Вонсан 21 и 23 апреля на станции, предназначенной для использования семьей главе КНДР.
К таким выводам эксперты пришли, основываясь на спутниковых снимках, сделанных в рамках мониторингового проекта “38 North”.
Напомним, что в последние дни распространяется информация о возможной смерти Ким Чен Ына в результате неудачной операции на сердце. Однако, эти сообщения международным СМИ подтвердили только источники в Пекине.
Отметим, что Reuters не удалось подтвердить информацию, находился ли в поезде лично Ким Чен Ын.
- В Южной Кореи установили, что Северная Корея проводит военные учения с выпуском ракет малой дальности “земля-воздух”.