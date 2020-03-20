Среди 15 пациентов Черновицкой области с лабораторно подтвержденным COVID-19 есть те, кто не выезжали за границу и заразились внутри страны.

Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук

Вечером 19 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.

По словам главы ОГА, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, а и те, кто заразился внутри страны.

“Дело в том, что это — не только люди, которые вернулись из-за границы. Среди них есть и так называемые контактные лица. То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями, коллегами”, — сказал Осадчук.

В связи с этим глава ОГА призвал всех жителей области, которые накануне вернулись в страну, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.

“Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность и ответственность”, — подчеркнул он.

[19.03.2020] Про ситуацію довкола коронавірусу у Чернівецькій області [19.03.2020] Про ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій області Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 19. März 2020