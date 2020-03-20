Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук
Вечером 19 марта стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.
По словам главы ОГА, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, а и те, кто заразился внутри страны.
“Дело в том, что это — не только люди, которые вернулись из-за границы. Среди них есть и так называемые контактные лица. То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями, коллегами”, — сказал Осадчук.
В связи с этим глава ОГА призвал всех жителей области, которые накануне вернулись в страну, самоизолироваться и не подвергать опасности окружающих.
“Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность и ответственность”, — подчеркнул он.
[19.03.2020] Про ситуацію довкола коронавірусу у Чернівецькій області
[19.03.2020] Про ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій області
Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 19. März 2020
- По состоянию на вечер 19 марта в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в стране возросло до 26.
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