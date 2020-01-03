По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель в Украине прочитывает за год примерно 9 книг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.

“Это хоть и немного, но на статистически значимом уровне, превышает аналогичный показатель 2017 года (примерно 7 книг)”, – отмечается в результатах исследования.

В среднем больше всего книг прочитывают наиболее пожилые (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно, 10,7 и 9,8 книг).

В региональном разрезе более читающими являются жители Центра и Юга Украины (соответственно, 10,8 и 9,7 книг в среднем).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года. Опрошено 1805 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4 %.