Ежегодно 15 февраля в Украине отмечается Сретение Господне. В 2020 году оно припадает на субботу.

#Буквы рассказывают о традициях празднования Сретения.

Сретение Господне является двунадесятым праздником, то есть одним из двенадцати важнейших церковных праздников.

История праздника

Согласно Евангелию, на сороковой день после рождения Иисуса Мария вместе с Иосифом пришли из Вифлеема в Иерусалим. По закону Моисея, родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев (то есть первых сыновей) на сороковой день после рождения. Также полагалось в благодарность Богу принести жертву. Во исполнение этого закона Мария с Иосифом и принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы двух белых голубей.

Именно в тот момент произошла предвиденная Богом встреча Христа с праведным Симеоном (славянское слово “сретение” переводится как “встреча”) и пророчицей Анной. Симеон был человеком праведным.

По преданию, он был одним из 72 ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал слова “Се Дева во чреве приимет и родит Сына” (речь идет о непорочном зачатии Иисуса), он подумал, что это явная описка и вместо “Дева” должно стоять “Жена”. Симеон посчитал своим долгом исправить текст, но ангел Господень остановил его руку.

Ангел заверил Симеона, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исаии и сам не увидит Спасителя.

Когда Иисуса принесли в храм, Симеон увидел младенца, и Господь забрал его к себе. Согласно преданию, святой Симеон прожил более 300 лет.

Что нельзя делать в праздник?

На Сретение нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать. Нельзя ссориться и ругаться. Нельзя ходить в баню.

Не стоит отправляться в дорогу: “На Сретение отправишься в дорогу – скоро домой не вернешься”.

Приметы

Если накануне Сретения небо звездное, то “зима еще не скоро заплачет”.

Если небо усеяно звездами, то зима еще не собирается отступать.

Если наоборот – то весна будет ранней и теплой.

Что можно делать на Сретение?

На Сретение обязательно надо пойти в церковь. Там во время богослужения освящают так называемые сретенские свечи, которые после раздают прихожанам. Считается, что такие свечи способны оберегать дом от катаклизмов, посевы — от града и ураганного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней.

После освящения эти свечи используют и для зажигая во время домашней или церковной молитвы, в частности во время совершения таинства брака молодожены держат их в руках.

Стретенскую воду собирали с сосулек и добавляли к обычной воде. Согласно поверьям, такая вода считалась целебной: она способна лечить раны и различные заболевания, спасает от “злого глаза”, уберегает от ведьмы или оборотня.

Наши предки такой водой кропили воинов перед боем и чумаков перед походом, пасечники окропляли ульи в начале сезона, а хозяева – скот. Кроме того, селяне верили, что снег, выпавший утром этого дня, предвещает богатый урожай.