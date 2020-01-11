Когда и как быстро в Украину будут возвращены тела погибших в авиакатастрофе граждан – зависит от Ирана.

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает корреспондент #Букв.

На данный момент тела всех погибших находятся в четырех больницах Ирана. Пока что мед. эксперты работают над установлением личностей погибших, но у них недостаточно материалов для этого.

“На данный момент у мед . экспертов недостаточно материала, чтобы установить все ДНК. Большинство тел будет предано земле в Иране, потому что, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, они происхождением из Ирана и родственники их там”, – заявил он.

Что касается тел украинских граждан, то сроки их возвращения зависят от готовности Ирана вернуть их согласно процедуре.

“МИД Украины занимается тем, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернуться вместе с тем грузовым бортом, находящимся в Иране, и который привез комиссию туда. Но насколько будет готова иранская сторона пройти все формальности и организационные вопросы, сколько это займет времени – мы не знаем”, – пояснил Дыхне.

По его словам, если Иран будет готов отдавать тела украинцев, то украинский грузовой борт будет готов их забрать.

Также он подчеркнул, что как только тела передадут Украине, МАУ готова доставить их из Киева в те города, где живут их родственники.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.