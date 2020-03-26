Сроки вступительной кампании для абитуриентов в 2020 году могут быть смещены: все зависит от того, когда завершится карантин в Украине.

Об этом сообщила сегодня во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и (будут получены, – ред.) результаты в середине сентября. При таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования завершится до средины октября”, – подчеркнула Мандзий.

“Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Но она будет проведена. Многие процессы вступительной кампании мы будем стараться провести дистанционно, во избежание скопления людей в аудиториях”, – добавила она.

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(На видео – с 12:00 и 14:00)

Как уточнили в пресс-службе Минобразования, есть два сценария развития событий (завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании).

Первый сценарий – карантин завершится до начала июня:

• В таком случае выпускники 11-х классов будут учиться до конца июня, заполнять пробелы в программе и готовиться к ВНО.

• ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и закончится ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.

• Вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий – карантин продлится до начала августа:

• Все ученики, кроме 11-го класса, закончат обучение в конце мая и получат соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

• ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и закончится к середине сентября.

• Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

При обоих сценариях:

• Для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось.

• Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

• Для студентов-выпускников защита дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, получающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.