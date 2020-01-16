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Сроки запуска метро на Виноградарь откладываются на год

Глава набсовета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ ветки столичного метрополитена на Виноградарь откладываются на год.

Четверг, 16 января 2020, 17:10

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс-Украина”.

По состоянию на конец 2019 года работы по строительству выполнены всего на 2,5% от суммы контракта.

“Я думаю, что не будет [завершено строительство согласно плану]. На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев… На год переносится пуск”, – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

По словам Шатайкина, сейчас работы ведутся не в полном объеме.

“С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика”, – добавил он.

  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.
  • В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также ответвления в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продолжения линии.
  • В марте 2019 года Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал строительство метро на Виноградарь.
Теги: Киевский метрополитен, Виноградарь

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