Сроки запуска метро на Виноградарь откладываются на год

Глава набсовета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ ветки столичного метрополитена на Виноградарь откладываются на год.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс-Украина”.

По состоянию на конец 2019 года работы по строительству выполнены всего на 2,5% от суммы контракта.

“Я думаю, что не будет [завершено строительство согласно плану]. На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев… На год переносится пуск”, – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

По словам Шатайкина, сейчас работы ведутся не в полном объеме.

“С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика”, – добавил он.