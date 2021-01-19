Федеральное бюро расследований предупредило правоохранительные органы о том, что есть признаки потенциальных попыток сорвать инаугурацию Джо Байдена в среду, 20 января.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на отчет ФБР.

После нападения на Капитолий 6 января ФБР тщательно изучило членов экстремистских группировок, таких как Oath Keepers (крайне правая антиправительственная организация), Three Percenters (правая военизированная группа) и Proud Boys (ультраправая американская организация исключительно для мужчин, широко характеризуется как неофашистская) и теперь отслеживает их активность.

Также отслеживается активность сторонников теории заговора QAnon, адепты которой принимали участие в штурме Капитолия.

Немало лиц из указанных групп открыто заявляли о планах приехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге избранного президента Джо Байдена.

Эти же люди, как предполагается, делились картами с указанием уязвимых мест в Вашингтоне и обсуждали, как эти объекты могут быть использованы для вмешательства в безопасность во время инаугурации.

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Люди, связанные с QAnon, по информации ФБР, строили планы, как пробраться через контрольно-пропускные пункты на инаугурацию.

“Члены QAnon обсуждали, что они будут изображать из себя солдат Национальной гвардии, полагая, что им будет легко проникнуть в безопасные районы”, — говорится в отчете.

Также указано, что неизвестные фотографировали ограждение по периметру и изучали места расположения камер видеонаблюдения на охраняемых территориях, куда доступ запрещен. Однако в настоящее время остается неясным, было ли это усилиями лиц, стремящихся к срыву инаугурации или же просто любопытные прохожие изучали ограждения, возникшие посреди центра города.

Подозрительная активность наблюдалась и среди отдельных лиц (так называемых “волков-одиночек”), которые не связаны с упомянутыми экстремистскими группами, но участвовали в протестах против результатов выборов и проявляли интерес к посещению Вашингтона в день инаугурации.

Насколько серьезны угрозы срыва инаугурации?

ФБР отвечает за сбор разведданных об угрозах, связанных с событием, и управление любыми возникающими кризисами. Секретная служба США отвечает за координацию в сфере безопасности на инаугурации.

В Секретной службе США отказались комментировать сообщения об угрозах и давать оценку уровню обеспокоенности агентства.

В ФБР также отказались охарактеризовать достоверность или серьезность угроз, заявленных в отчете, сославшись на недавний комментарий директора ФБР Кристофера Рэя.

Он отмечал, что за “болтовней в онлайн” кроется немало вопросов, так как правоохранителям необходимо попытаться отличить обсуждения упомянутыми лицами своих желаний сделать что-то от их конкретных намерений.

“Мы отслеживаем все поступающие зацепки, будь то призывы к вооруженному протесту или другие виды потенциальных угроз, ведущих к инаугурационным мероприятиям и различным другим целям”, — говорил он.

В отчете указано, что никаких признаков наличия заговора для атаки на мероприятие не выявлено. Изучение трафика участников штурма Капитолия не показало, что идет подготовка к каким-либо конкретным действиям.