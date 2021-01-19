Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на отчет ФБР.
После нападения на Капитолий 6 января ФБР тщательно изучило членов экстремистских группировок, таких как Oath Keepers (крайне правая антиправительственная организация), Three Percenters (правая военизированная группа) и Proud Boys (ультраправая американская организация исключительно для мужчин, широко характеризуется как неофашистская) и теперь отслеживает их активность.
Также отслеживается активность сторонников теории заговора QAnon, адепты которой принимали участие в штурме Капитолия.
Немало лиц из указанных групп открыто заявляли о планах приехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге избранного президента Джо Байдена.
Эти же люди, как предполагается, делились картами с указанием уязвимых мест в Вашингтоне и обсуждали, как эти объекты могут быть использованы для вмешательства в безопасность во время инаугурации.
Читайте также:
Люди, связанные с QAnon, по информации ФБР, строили планы, как пробраться через контрольно-пропускные пункты на инаугурацию.
“Члены QAnon обсуждали, что они будут изображать из себя солдат Национальной гвардии, полагая, что им будет легко проникнуть в безопасные районы”, — говорится в отчете.
Также указано, что неизвестные фотографировали ограждение по периметру и изучали места расположения камер видеонаблюдения на охраняемых территориях, куда доступ запрещен. Однако в настоящее время остается неясным, было ли это усилиями лиц, стремящихся к срыву инаугурации или же просто любопытные прохожие изучали ограждения, возникшие посреди центра города.
Подозрительная активность наблюдалась и среди отдельных лиц (так называемых “волков-одиночек”), которые не связаны с упомянутыми экстремистскими группами, но участвовали в протестах против результатов выборов и проявляли интерес к посещению Вашингтона в день инаугурации.
Насколько серьезны угрозы срыва инаугурации?
ФБР отвечает за сбор разведданных об угрозах, связанных с событием, и управление любыми возникающими кризисами. Секретная служба США отвечает за координацию в сфере безопасности на инаугурации.
В Секретной службе США отказались комментировать сообщения об угрозах и давать оценку уровню обеспокоенности агентства.
В ФБР также отказались охарактеризовать достоверность или серьезность угроз, заявленных в отчете, сославшись на недавний комментарий директора ФБР Кристофера Рэя.
Он отмечал, что за “болтовней в онлайн” кроется немало вопросов, так как правоохранителям необходимо попытаться отличить обсуждения упомянутыми лицами своих желаний сделать что-то от их конкретных намерений.
“Мы отслеживаем все поступающие зацепки, будь то призывы к вооруженному протесту или другие виды потенциальных угроз, ведущих к инаугурационным мероприятиям и различным другим целям”, — говорил он.
В отчете указано, что никаких признаков наличия заговора для атаки на мероприятие не выявлено. Изучение трафика участников штурма Капитолия не показало, что идет подготовка к каким-либо конкретным действиям.
- Как известно, после событий 6 января Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности. Уже в эту среду, 20 января, состоится инаугурация. Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.
- Накануне этого события в Вашингтоне существенно усиливают меры безопасности. Инаугурацию Байдена будут охранять втрое больше военных, чем в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых.
- 18 января часть здания Капитолия эвакуировали из-за пожара в центре Вашингтона. Это, согласно заявлению Секретной службы США, было сделано из-за излишней предосторожности в связи с событиями 6 января.