Государственный департамент США аннулировал американскую визу Андрею Телиженко, которого называют украинским помощником адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Он помогал ему собрать в Украине компрометирующую информацию о Хантере Байдене.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

9 сентября Телиженко не смог сесть на рейс “Международных авиалиний Украины” из Киева в Нью-Йорк.

Так он узнал о том, что его виза аннулирована. Решение аннулировать визу Телиженко связано с действиями властей США направленных на пресечение попыток России повлиять на президентские выборы в ноябре.

До этого Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, который также сотрудничал с Джулиани. В ведомстве назвали Деркача “действующим российским агентом на протяжении более десяти лет”.

Пресс-секретарь Госдепартамента отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко:

“Визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США; поэтому мы не можем обсуждать детали отдельных визовых дел”.

К слову, ранее Телиженко работал в посольстве Украины в США.

В CNN привели комментарий посла Украины в США Владимира Ельченко по поводу аннуляции визы Телиженко:

“Этот парень полностью это заслужил”.

Что известно об Андрее Телиженко?

Андрей Телиженко — политический консультант, дипломат, советник Первого-вице-премьер-министра Украины по международным вопросам, помощник-руководитель протокола Генерального прокурора Украины, третий секретарь посольства Украины в США.

Известно, что Телиженко родился в Киеве, а образование — диплом бакалавра международных отношений получал в Вашингтоне (США) и Оттаве (Канада). Также он окончил магистратуру по инновационному менеджменту в Европейском университете в Киеве.

Активное участие в политических процессах в Украине Телиженко принимает с 2010 года В частности, он был советником по международным вопросам партии “Батькивщина”, когда она находилась в оппозиции к власти беглого президента Украины Виктора Януковича. После Революции Достоинства 23-летнего Телиженко назначили советником Первого вице-премьер-министра Украины. Позднее затем работал на различных государственных должностях.

Стоит отметить, что в 2017 году, за неделю до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трамп Телиженко был первым, кто в западной прессе обвинил правительство пятого президента Украины Петра Порошенко во вмешательстве в ход американских выборов.

В деле об импичменте, процедура которого была начата в США в связи с жалобой осведомителя касательно телефонного разговора американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Телиженко является ключевым свидетелем Демократической партии и команды соперницы Трампа на минувших выборах Хиллари Клинтон. Кроме того, Телиженко является одной из центральных фигур стороны защита Трампа в деле об импичменте.