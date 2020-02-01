США и Австралия из-за вспышки смертельного коронавируса вводят ограничения на въезд для лиц, которые недавно побывали в Китае. Меры в отношении граждан КНР предпринимает и Россия.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, с воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Такое решение было принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения.

Согласно новым мерам, все граждане США, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию. Те же американцы, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка вируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Также вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель побывали в Китае. В США зафиксированы уже 7 случаев заражения опасным вирусом.

С 1 февраля схожие меры предосторожности вводит и Австралия. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, иностранцам, которые посещали Китай, будут отказывать во въезде, информирует агентство Reuters.

К гражданам и постоянным жителям Австралии, которые прибывают из Китая, запрет не будет применяться. При этом они должны будут находиться в карантине в течение 14 дней после приезда из КНР.

В данный момент в Австралии выявили 10 случаев заболевания коронавирусом, но смертельных случаев не было.

В свою очередь правительство РФ временно ограничило безвизовые туристические поездки граждан Китая в Россию, предусмотренные соглашением между двумя странами, информирует российское агентство “Интерфакс”. Ограничения будут действовать со 2 февраля.

Такое решение принято, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции.

Также приостановлена выдача трудовых виз гражданам Китая.

Ранее Япония, Пакистан и Италия также объявили о подобных ограничениях на поездки.

Во Всемирной организации здравоохранения, тем временем, критикуют подобные шаги.

“Ограничения на поездки могут принести больше вреда, чем пользы, препятствуя обмену информацией, медицинским цепочкам поставок и нанося ущерб экономике” – отметили в организации.

Согласно последним данным, от нового вируса скончались уже 259 человек. Все летальные случаи зафиксированы на территории Китая (большинство – в провинции Хубэй).

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.