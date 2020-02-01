Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Так, с воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Такое решение было принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения.
Согласно новым мерам, все граждане США, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию. Те же американцы, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка вируса, будут направлены в двухнедельный карантин.
Также вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель побывали в Китае. В США зафиксированы уже 7 случаев заражения опасным вирусом.
С 1 февраля схожие меры предосторожности вводит и Австралия. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, иностранцам, которые посещали Китай, будут отказывать во въезде, информирует агентство Reuters.
К гражданам и постоянным жителям Австралии, которые прибывают из Китая, запрет не будет применяться. При этом они должны будут находиться в карантине в течение 14 дней после приезда из КНР.
В данный момент в Австралии выявили 10 случаев заболевания коронавирусом, но смертельных случаев не было.
В свою очередь правительство РФ временно ограничило безвизовые туристические поездки граждан Китая в Россию, предусмотренные соглашением между двумя странами, информирует российское агентство “Интерфакс”. Ограничения будут действовать со 2 февраля.
Такое решение принято, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции.
Также приостановлена выдача трудовых виз гражданам Китая.
Ранее Япония, Пакистан и Италия также объявили о подобных ограничениях на поездки.
Во Всемирной организации здравоохранения, тем временем, критикуют подобные шаги.
“Ограничения на поездки могут принести больше вреда, чем пользы, препятствуя обмену информацией, медицинским цепочкам поставок и нанося ущерб экономике” – отметили в организации.
Согласно последним данным, от нового вируса скончались уже 259 человек. Все летальные случаи зафиксированы на территории Китая (большинство – в провинции Хубэй).
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
- В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.