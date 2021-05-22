США блокують імпорт продукції Uniqlo через проблеми з примусовою працею в Китаї

Про це повідомляє The Business of Fashion.
Служба митно-прикордонної охорони конфіскувала сорочки в порту Лос-Анджелеса.
У митному документі наголошується, що Uniqlo аргументувала і представила докази того, що бавовна-сирець, що використовується для виробництва сорочок, не була отримана з синьцзянського виробничо-будівельного корпусу.
Проте, Uniqlo не надала достатньо інформації, щоб встановити, що товари не були частково зроблені примусовою працею в китайському регіоні Сіньцзян.
Цього року світові виробники одягу виявилися втягнутими в суперечки навколо бавовни з Сіньцзяну, а уряди західних країн, такі як США, вживають жорстких заходів відносно товарів з цього регіону.
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- У березні в Китаї розгорівся скандал, коли місцеві державні ЗМІ та користувачі Мережі поширили заяву бренду H&M, в якій описувалося його зобов’язання припинити використання бавовни з провінції Сіньцзян. Причина – повідомлення про те, що Китай використовує примусову працю уйгурів для збирання бавовни в Сіньцзяні.
- Раніше повідомлялося, що Burberry став першим люксовим брендом, який стикнувся з негативною реакцією з боку влади Китаю через відмову використовувати синьцзянську бавовну. Вважається, що ця бавовна може бути вирощена уйгурами в умовах примусової праці.
- У січні в США звинуватили владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Сіньцзян-уйгурському автономному районі (СУАР).