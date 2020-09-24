Об этом сообщили четыре источника издания Reuters на условиях анонимности.
Сообщается, что санкции могут ввести уже в эту пятницу, 25 сентября.
По информации источников, санкции направлены на то, чтобы показать последствия фальсификации выборов и насилия по отношению к собственному народу.
Один из собеседников Reuters сообщил, что под санкциями уже находятся предположительно восемь человек.
Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг подтвердил в британском парламенте намерение ввести санкции против отдельных граждан Беларуси. Он отметил, что это произойдет в ближайшее время и что страна будет координировать свои действия с Соединенным штатами и Канадой.
- Напомним, еще 19 августа Совет Европы заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 31 августа Литва, Латвия и Эстония приняли решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновников, включая Александра Лукашенко.
- Лукашенко в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что эти страны получили команду так поступить.
- 17 сентября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой осудили действующие власти страны и призвали ввести санкции против президента Александра Лукашенко.
- 21 сентября Европейский Союз не согласовал санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в Беларуси, поскольку Кипр не дал свой голос.