Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против представителей белорусской власти и силовых структур, а также против тех, кто причастен к фальсификации президентских выборов в стране.

Об этом сообщили четыре источника издания Reuters на условиях анонимности.

Сообщается, что санкции могут ввести уже в эту пятницу, 25 сентября.

По информации источников, санкции направлены на то, чтобы показать последствия фальсификации выборов и насилия по отношению к собственному народу.

Один из собеседников Reuters сообщил, что под санкциями уже находятся предположительно восемь человек.

Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в четверг подтвердил в британском парламенте намерение ввести санкции против отдельных граждан Беларуси. Он отметил, что это произойдет в ближайшее время и что страна будет координировать свои действия с Соединенным штатами и Канадой.