В среду, 23 сентября, в Минске (Беларусь) в закрытом режиме прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко – шестая по счету.

Известно, что дата и время проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне. На церемонии, в частности, не было послов иностранных государств.

Присутствовали лишь несколько сотен сторонников Александра Лукашенко (согласно сообщениям государственных СМИ, это были высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители госорганов, местных органов власти, деятели науки, культуры и спорта).

Инаугурация прошла вопреки массовым протестам белорусов и требованиям оппозиции провести новые демократические выборы.

Данное событие вызвало мгновенную реакцию международного сообщества. #Буквы рассказывают, как мир отреагировал на инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз

От имени Европейского Союза с заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Европейский Союз не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси.

“ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая “инаугурация” 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности“, – говорится в заявлении.

В ЕС выступают за проведение новых демократических выборов в Беларуси.

Соединенные Штаты Америки

США также не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после его фактически тайной инаугурации.

Соответствующее заявление представителя Госдепартамента США цитируют ряд СМИ, в частности американский телеканал CNN и издание Axios.

“Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не могут свидетельствовать о легитимности”, – заявил в комментарии CNN представитель Госдепартамента США.

Схожее заявление опубликовало и издание Axios. В Госдепе подчеркнули, что в Беларуси “шагом вперед должен стать национальный диалог, который приведет к тому, что белорусский народ сможет воспользоваться своим правом выбирать лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением”.

Украина

Позицию нашей страны накануне вечером выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя “инаугурация” Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства”, – подчеркнул глава МИД.

Канада

Министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что Канада осуждает проведение инаугурации Лукашенко “за закрытыми дверями”.

“Эта инаугурация столь же нелегитимна, как и выборы, после которых она происходит. Канада считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности для того, чтобы быть лидером Беларуси”, – говорится в официальном заявлении МИД Канады.

Шампань также сообщил, что Канада выделит 600 тысяч долларов на поддержку гражданского общества и демократии в Беларуси (с акцентом на развитие независимых СМИ, защиту прав человека и прав женщин).

Страны Европы

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что уже тот факт, что церемония инаугурации Лукашенко готовилась в обстановке секретности и прошла без участия общественности, является “весьма показательным”.

Он подчеркнул, что Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, информирует агентство Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал тайную инаугурацию Александра Лукашенко дискредитирующей.

“Тайная инаугурация Лукашенко сегодня (23 сентября) в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа”, — написал Рааб в сети.

Словакия также не признает легитимность Лукашенко. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Иван Корчок.

“Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он в ответе за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия выступает на стороне граждан Беларуси”, – отметил Корчок.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что президентские выборы в Беларуси не были справедливыми.

“Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта”, — отметил он.

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию “фарсом”.

“Какой фарс. Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими из этого последствиями”, – подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Беларуси.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Лукашенко “явно лишился своего мандата”. “Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии”, – отметил он.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод подчеркнул, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. “Беларуси нужны свободные, справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в список санкций ЕС”, — написал он в соцсетях.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми, что лишает легитимности избрание Лукашенко.

Со схожим заявлением выступили в МИД Польши.

“Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть, независимо от того, является ли принесение присяги секретным или официальным”, – отметили в МИД.

Позиция России

В Кремле назвали тайную инаугурацию Лукашенко “внутренним делом Беларуси”.

“Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным”, – заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское агентство “ТАСС”.

Он уточнил, что не располагал заранее информацией о дате инаугурации Лукашенко.

На вопрос, был ли приглашен президент РФ Владимир Путин на церемонию в Минск, Песков сообщил, что, по его данным, протокольно присутствие зарубежных лидеров на указанном мероприятии не было предусмотрено.