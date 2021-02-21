США ответят на хакерскую атаку: Россию ждут не просто санкции

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
По его словам, Белый дом попросил разведывательные службы провести работу по определению причастных. Также будет установлен масштаб ущерба.
“Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ”, – пояснил он.
Как отметил Салливан, ответом станут не просто санкции, а “видимые и невидимые инструменты”.
Напомним, о масштабной кибератаке стало известно в декабре 2020 года, когда ее обнаружили американские власти. Она продолжалась в течение нескольких месяцев. Отмечалось, что органы власти США подверглись беспрецедентной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds.
О вероятном причастности России к атаке сообщал госсекретарь США Майк Помпео. Однако действующий на то время президент США Дональд Трамп заявлял, что за взломом, скорее всего, стоит Китай.
- Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны предупреждал о высоком уровне киберугрозы после масштабной кибератаки в США.
- Хакеры, устроившие масштабную кибератаку на корпоративные и правительственные системы США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и посмотреть исходники для создания программных продуктов.