США ответят на хакерскую атаку: Россию ждут не просто санкции

Соединенные Штаты ответят на совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Белый дом попросил разведывательные службы провести работу по определению причастных. Также будет установлен масштаб ущерба.

“Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ”, – пояснил он.

Как отметил Салливан, ответом станут не просто санкции, а “видимые и невидимые инструменты”.