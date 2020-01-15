Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о военной помощи Украины со стороны Штатов в 2020 году.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Уточняется, что в 2020 году Украине планируется предоставить 698 миллионов долларов, среди которых 250 миллионов на оборонную и 448 – на экономическую часть.

По словам посла, приоритетом украинского министерства обороны является помощь на усиление флота.

Ельченко заявил, что Украине передадут в 2020 году еще три катера класса “Айленд”, на которые будут установлено оборудование стоимостью 10 миллионов долларов на каждый.

Также Украина напрямую закупит ракетные комплексы “Джавелин”.

“Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры”, – пояснил Ельченко.