Об этом сообщает “Голос Америки”.
Уточняется, что в 2020 году Украине планируется предоставить 698 миллионов долларов, среди которых 250 миллионов на оборонную и 448 – на экономическую часть.
По словам посла, приоритетом украинского министерства обороны является помощь на усиление флота.
Ельченко заявил, что Украине передадут в 2020 году еще три катера класса “Айленд”, на которые будут установлено оборудование стоимостью 10 миллионов долларов на каждый.
Также Украина напрямую закупит ракетные комплексы “Джавелин”.
“Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры”, – пояснил Ельченко.
- Ранее сообщалось, что предприятие “Опытно-проектный центр кораблестроения”, входящее в состав государственного концерна “Укроборонпром”, начало разрабатывать вариант модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре прошлого года были переданы США Военно-морским силам Украины.