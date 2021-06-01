В українському посольстві у США назвали ймовірним, що Сполучені Штати в липні почнуть поступово відкривати кордони для громадян Європейського Союзу та іноземців, що мають туристичні візи.

Про це #Буквам повідомили у посольстві України в США.

Рішення щодо відкриття кордонів для іноземців ухвалює CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань).

“Наразі у США можна лише через Туреччину, Велику Британію та країни Шенгену. В’їзд дозволено лише громадянам США або green card holders (власникам грін карт). В США ще всі офіси закриті й у них усі розгляди документів проходять дуже довго”, – зазначили у посольстві.

За наявною інформацією, США, ймовірно, потроху відкриватимуть кордони для громадян ЄС та іноземців з туристичною візою, які прибуватимуть транзитом з країн блоку, з липня цього року. У червні жодних змін не планується.

Нагадаємо, що у квітні цього року президент Джо Байден ініціював обмеження в’їзду іноземців на територію США. Зокрема, запроваджено обмеження на поїздки для громадян, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Бразилії, Ірану, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.

Крім того, ці обмеження діють й для пасажирів, які перебували на територіях цих країн з метою транзиту. При цьому вони не стосуються громадян чи законних постійних мешканців США (green card holders).

З 26 січня цього року діють нові правила для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США, незалежно від громадянства та місця постійного проживання.

Наразі усім пасажирам необхідно мати:

документ, що засвідчує негативний результат тесту на COVID-19, зроблений упродовж 72 годин до запланованої подорожі (для пасажирів віком від 2 років);

документ, що засвідчує одужання від COVID-19;

дозвіл від лікаря або органів охорони здоров’я на здійснення подорожі.

Мандрівникам також рекомендують робити повторний тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатися вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у разі відсутності результатів повторного тестування.

Додамо, що деякі американські штати запровадили індивідуальні правила для мандрівників. Детальну інформацію стосовно умов в’їзду до кожного штату можна переглянути на сайті CDC.