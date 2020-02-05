Об этом он сказал во время ежегодного обращения к нации.

Американский лидер призвал законодателей утвердить программу, предусматривающую высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

“Подтверждая нашу наследственность свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной черты – Америки в звездах.

Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая установит свой флаг на Марсе”, – заявил он.

При этом, президент напомнил, что финансирование программы по освоению космоса – следующий шаг после того, как его указом в стране были созданы Космические войска США.