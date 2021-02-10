Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, доставленных в Украину в рамках Covax.

Об этом сообщает USAID Украина.

“Агентство США по международному развитию (USAID) работает над заключением контракта с предоставляющим логистические услуги в ответ на запрос украинского правительства относительно первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer – в рамках текущей деятельности проекта USAID SAFEMed, который оказывает помощь центральному закупочному агентству МОЗ Украины, чтобы укрепить систему снабжения лекарственных средств в стране для обеспечения прозрачности в процессе их закупки и распределения”, – говорится в сообщении.

Напомним, Pfizer пообещала начать поставки их COVID-вакцины в Украину в ближайшее время, а США объявили, что помогут с ее распространением.

Как сообщалось, Украина должна получить м-РНК вакцину от Pfizer с 95-процентной эффективностью в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш должен состояться в феврале, передать должны 117 000 доз. Эту вакцину распределят среди медработников.

На днях в Pfizer подтвердили, что готовят документы для регистрации своей вакцины в Украине. В понедельник, 8 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с главой правления, главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой по вопросам, связанным с заключением контракта на поставку.