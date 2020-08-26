Глава Государственного департамента США Майкл Помпео заявил, что если выводы немецких врачей об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердятся, Штаты будут готовы оказать помощь Европейскому союзу в расследовании.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

“Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если отчеты окажутся точными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к всеобъемлющему расследованию и готовы помочь в этих намерениях”, – заявил Помпео.

Он также подчеркнул, что семья Навального и российский народ заслуживают, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные – привлечены к ответственности.

“Наши мысли с семьей Навального, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – резюмировал глава Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.