Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
“Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если отчеты окажутся точными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к всеобъемлющему расследованию и готовы помочь в этих намерениях”, – заявил Помпео.
Он также подчеркнул, что семья Навального и российский народ заслуживают, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные – привлечены к ответственности.
“Наши мысли с семьей Навального, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – резюмировал глава Госдепа.
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- Напомним, 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.