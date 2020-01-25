Соединенные Штаты Америки организовывают чартерный рейс для эвакуации американских дипломатов и граждан из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленного с ситуацией чиновника.

В частности, планируется эвакуация около трех десятков дипломатов и их семей из консульства США в Ухане. В данный момент дипломатическое представительство закрыто, а его сотрудники готовятся к отъезду.

Детали полета еще согласовываются: например, чиновники выбирали между узкофюзеляжным лайнером Boeing 737 и широкофюзеляжным Boeing 767.

Государственный департамент США и Белый дом пока не ответили на запрос CNN о комментариях по данному вопросу.

Издание The Wall Street Journal также сообщило о планируемой эвакуации. Согласно данным журналистов, в городе Ухань сейчас находятся около 1000 американских граждан, и посольство связывается с ними, чтобы согласовать посадку на рейс в США.

Планируется, что в операции будет задействован самолет Boeing вместимостью около 230 человек. На борту будет также медицинский персонал. Желающим покинуть Ухань на самолете придется оплатить сопутствующие расходы.

Согласно информации WSJ, Вашингтон уже получил одобрение на эвакуацию со стороны Министерства иностранных дел Китая и других правительственных учреждений.

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Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.