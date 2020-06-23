Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.
По информации журналистов, 24 июня, во время визита президента Польши Анджея Дуды в США будет объявлено об увеличении в Польше американского военного присутствия.
При этом Дуда и Трамп должны подписать соглашение об условиях пребывания американских военнослужащих в Польше.
Уточняется, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать в Польшу 2 тысячи военнослужащих и 30 боевых истребителей F-16.
Помимо того, в Польшу перебросят пять американских транспортных самолетов C-130 Hercules. Также идет речь о покупке Польшей у США вертолетов Bell AH-1Z Viper или Boeing-64 Apache.
- В американском штате Невада провели испытания истребителя F-15E, оснащенного моделью ядерного заряда.