Соединенные Штаты Америки планируют передислоцировать в Польшу две тысячи военнослужащих.

Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По информации журналистов, 24 июня, во время визита президента Польши Анджея Дуды в США будет объявлено об увеличении в Польше американского военного присутствия.

При этом Дуда и Трамп должны подписать соглашение об условиях пребывания американских военнослужащих в Польше.

Уточняется, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать в Польшу 2 тысячи военнослужащих и 30 боевых истребителей F-16.

Помимо того, в Польшу перебросят пять американских транспортных самолетов C-130 Hercules. Также идет речь о покупке Польшей у США вертолетов Bell AH-1Z Viper или Boeing-64 Apache.