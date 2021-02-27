Об этом во время общения с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“В течение двух недель, а не месяцев”, – ответила Псаки на вопрос о том, когда США введут новые ограничительные меры в отношении Москвы.

Она отметила, что новые санкции против России “включают несколько компонентов”. В частности, изучаются данные о том, что российские представители выплачивали талибам премии за убийства американцев в Афганистане, а также российский след в кибератаках на американские правительственные ведомства.

По словам Псаки, специалисты продолжают анализ всех этих аспектов. Команде администрации президента и кибербезопасности необходимо некоторое время для завершения процесса формирования и введения новых санкций.