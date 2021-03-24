Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна совместно с партнерами в Европе будет реагировать на угрозы со стороны Российской Федерации.

Заявление Блинкена опубликовали на сайте Госдепартамента США.

Угрозы со стороны России – один из вопросов, который Блинкен обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Блинкен сказал о том, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы сотрудничать с Европой в сложных вопросах. В частности, это борьба с пандемией коронавируса, изменения климата и угрозы со стороны России, Китая и Ирана.

“Соединенные Штаты – важный и ценный для Евросоюза партнер. Мы хотим создать новую глобальную программу сотрудничества между ЕС и США не только для решения проблем, но и для использования сегодняшних возможностей. У нас общие проблемы, и мы должны искать возможности для совместной работы за пределами наших границ. Для того чтобы эффективно решить эти проблемы, нам необходимо прилагать совместные усилия”, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Блинкен в ответ напомнил о словах Байдена, который пообещал, что США “будут тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по Евросоюзу” в решении указанных вопросов.

“В тот момент, когда демократии по всему миру сталкиваются с проблемами, мы совместно поддерживаем наши общие ценности. Ведутся масштабные дебаты о будущем и о том, что лучше: демократия или авторитаризм. Я думаю, что наша задача состоит в том, чтобы объединиться и показать миру, что демократия может принести пользу нашим народам”, – сказал госсекретарь США.