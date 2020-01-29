США и Япония эвакуировали своих граждан из китайского города Ухань, который был закрыт на карантин из-за распространения смертельного коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, 206 японских граждан были эвакуированы из Ухани и прибыли в Токио в среду утром по местному времени. Все находящиеся на борту пассажиры были помещены в карантин. Те, у кого проявятся симптомы заболевания, будут доставлены в медучреждения для лечения.

Как сообщает американский телеканал CNN, еще около 450 японских граждан пока что не покинули Ухань.

Соединенные Штаты, в свою очередь, эвакуировали из города более чем 200 американцев, включая дипломатов и их семьи. После дозаправки в Анкоридже (штат Аляска) лайнер прибыл в Калифорнию. Экипаж самолета был полностью отделен от пассажиров, информирует CNN.

Самолет приземлился на авиабазе March Air Reserve Base.

Пассажирам рекомендовано оставаться на базе, чтобы медработники Центра по контролю и профилактике заболеваний США смогли провести необходимые исследования. Как долго это будет происходить, не сообщается.

Тех, у кого проявятся симптомы заболевания, госпитализируют. Стоит отметить, что из Уханя выехали не все граждане США (в городе проживают около тысячи американцев).

В ближайшее время планируют эвакуировать своих граждан из Китая (в частности из Уханя и провинции Хубэй) и другие страны: среди них Австралия, Новая Зеландия, Индия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Южная Корея, Турция.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 15 странах мира было зарегистрировано 6065 случаев вируса. По состоянию на утро среды,29 января, в Китае скончались 132 человека. Впоследствии в провинции Сычуань был зарегистрирован еще один смертельный случай заболевания.

Смертей вследствие заражения вирусом в других странах зафиксировано не было.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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