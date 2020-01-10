Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) принял приглашение Ирана принять участие в расследовании крушения украинского самолета Boeing-737 возле Тегерана 8 января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении NTSB указано, что его Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ.

“NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы”, – отметили в ведомстве.

Об участии представителя США в расследовании сообщил и американский телеканал CNN.

В NTSB отметили, что “продолжают следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы и оценивать уровень своего участия в расследовании”.

Участие США в расследовании подтвердила и иранская сторона.

“Национальный совет США по безопасности на транспорте ответил нашему главному следователю и сообщил об аккредитованном представителе”, — рассказал в комментарии Reuters представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фархад Парвареш.

Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевший крушение в Иране, был спроектирован и построен в Соединенных Штатах.

Парвареш уточнил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.

Ранее власти Ирана официально пригласили NTSB присоединиться к расследованию крушения самолета. Такое же приглашение получил и Совет по безопасности транспорта Канады, информирует телеканал CNN. Канадская сторона приняла приглашение.

Иран также призвал Канаду поделиться информацией о причинах крушения самолета после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о наличии разведданных, указывающих на то, что лайнер был сбит иранской ракетой.

“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране”, – заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, которого цитирует Reuters.

Власти в Тегеране также пригласили участвовать в расследовании и американский авиаконцерн Boeing. Кроме того, в МИД Ирана сообщили о намерении пригласить представителей всех стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета 8 января.

В расследовании может быть задействована и Франция, поскольку в этой стране были изготовлены двигатели самолета.