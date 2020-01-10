Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении NTSB указано, что его Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ.
“NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы”, – отметили в ведомстве.
Об участии представителя США в расследовании сообщил и американский телеканал CNN.
В NTSB отметили, что “продолжают следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы и оценивать уровень своего участия в расследовании”.
Участие США в расследовании подтвердила и иранская сторона.
“Национальный совет США по безопасности на транспорте ответил нашему главному следователю и сообщил об аккредитованном представителе”, — рассказал в комментарии Reuters представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фархад Парвареш.
Отмечается, что США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG, потерпевший крушение в Иране, был спроектирован и построен в Соединенных Штатах.
Парвареш уточнил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.
Ранее власти Ирана официально пригласили NTSB присоединиться к расследованию крушения самолета. Такое же приглашение получил и Совет по безопасности транспорта Канады, информирует телеканал CNN. Канадская сторона приняла приглашение.
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Иран также призвал Канаду поделиться информацией о причинах крушения самолета после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о наличии разведданных, указывающих на то, что лайнер был сбит иранской ракетой.
“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране”, – заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, которого цитирует Reuters.
Власти в Тегеране также пригласили участвовать в расследовании и американский авиаконцерн Boeing. Кроме того, в МИД Ирана сообщили о намерении пригласить представителей всех стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета 8 января.
В расследовании может быть задействована и Франция, поскольку в этой стране были изготовлены двигатели самолета.
- В ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.