Соединенные Штаты Америки и Канада расширили антироссийские санкции в ответ на продолжающуюся незаконную аннексию Крыма и проведение там "выборов".

Как проинформировали в Министерстве финансов США, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации.

“Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму”, – подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

Отмечается, что санкционный список США в основном совпадает с аналогичным списком, обнародованным на днях Советом ЕС. Так, семь лиц из списка непосредственно причастны к проведению незаконных “выборов” в Крыму.

США вводят санкции против:

• временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева;

• “председателя” Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка;

• председателя законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг., а ныне сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой;

• главы севастопольского избиркома Сергея Даниленко;

• заместителя главы избиркома Севастополя Лидии Басовой;

• секретаря избирательной комиссии Севастополя Екатерины Пырковой;

• главы законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева.

Кроме того, США ввели санкции в отношении частной железнодорожной компании “Гранд Сервис Экспресс” – оператора пассажирских железнодорожных перевозок в аннексированный Крым, и ее гендиректора Александра Ганова. Указанная компания с декабря 2019 года занимается железнодорожными пассажирскими перевозками из России в Крым по Крымскому мосту.

Как уточнили в Минфине, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, находящиеся в американской юрисдикции, должны быть заблокированы. Гражданам США и американским компаниям запрещено вести бизнес и проводить любые транзакции с ними. Любые иностранцы, ведущие бизнес с лицами из санкционного списка, также могут оказаться под санкциями.

О расширении санкций также объявило Министерство иностранных дел Канады. Они вводятся против шести лиц за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

В список вновь попали: Екатерина Алтабаева, Сергей Даниленко, Владимир Немцев, Михаил Развожаев, Екатерина Пыркова, Лидия Басова.

“Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги”, — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что “поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной”, а нынешние санкции “демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и незаконных выборов, проведенных там осенью прошлого года”.