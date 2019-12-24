Это передает британское агентство Reuters.
По словам президента США Дональда Трампа, он должен подписать с китайским лидером Си Цзиньпином соглашение о начале первого этапа торгово-экономического соглашения между странами уже в ближайшее время.
Трамп заявил, что сделка уже завершена.
“Да, у нас будет церемония подписания. У нас будет быстрое подписание соглашения, потому что мы хотим сделать это. Сделка завершена, она просто переводится прямо сейчас”, – сказал он.
Отмечается, что ранее представитель Соединенных Штатов заявил, что страны подпишут соглашение в первую неделю января 2020 года.
При этом в Пекине пока не подтвердили конкретные компоненты сделки.
По словам представителя министерства торговли, детали обнародуют уже после официального подписания договоренностей.
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