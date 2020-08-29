Соответствующее совместное заявление дипломатических миссий этих стран опубликовано на сайте британского правительства.

“После выборов (в Беларуси, – ред.) мы стали свидетелями жестокого и непропорционального применения силы правоохранительными органами против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видели доказательства многочисленных травм в результате этого. Нам стало известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения задержанных. Мы солидарны со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы присоединяемся к семьям погибших в их горе… Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных”, – подчеркивается в заявлении.

Страны ЕС, Британия, Швейцария и США настаивают на необходимости прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам.

“Мы призываем белорусские власти придерживаться взятых на себя международных обязательств по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования всех возможных преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это откроет путь для мирного урегулирования кризиса на основе всеобъемлющего национального диалога”, – сказано в заявлении.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года. Они сопровождаются силовыми разгонами и задержаниями.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.